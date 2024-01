Slalom maschile Wengen 2024 | risultati e classifica prima manche | McGrath in testa | Vinatzer quarto e Sala quinto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Idelladellodi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il miglior tempo lo fa segnare il norvegese Atle Lie, che taglia il traguardo in 53?67 precedendo il connazionale Henrik Kristoffersen. Terzo posto per l’austriaco Manuel Feller, davanti agli azzurri Alexe Tommaso, rispettivamente. Più arretrati gli altri azzurri. Da segnalare l’ottimadel croato Istok Rodes, che con il pettorale 35 chiude laparte di gara al nono posto. Di seguito, la top-10 dellaed i piazzamenti di tutti gli ...

C’è la Norvegia a fare la voce grossa davanti al pubblico di casa in quel di Adelboden , dove quest’oggi va in scena lo Slalom maschile di Coppa del ... (sportface)

È piemontese il migliore degli azzurri anche nellodella Coppa Europaa Berchtesgaden. Corrado Barbera, cuneese del Centro Sportivo Esercito, è risalito dal diciannovesimo al ...Prima manche dello slalom speciale sulla nevi di Wengen in Svizzera e notizie incoraggianti per l'Italia che prova a piazzare due atleti sul podio con Vinatzer e Sala, autori di una buona prestazione ...Segui Slalom Uomini di Wengen con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.