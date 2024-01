Sky Cinema e NOW | Cattiva coscienza | Domenica 14 Gennaio 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024)14E' ancora più bello tornare a casa con Sky- Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301), potrai goderti la divertente commedia romantica "", con protagonisti Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli. La trama segue il viaggio di unache assume fattezze umane per salvare le nozze del suo protetto. Su SkyDue HD (canale 302), sempre alle 21:15, sarà trasmesso "I miserabili" di Ladj Ly, vincitore del Premio della giuria a Cannes. Il film si svolge nella banlieu parigina, dove tre agenti si trovano ...

a a a LA CASA DEL PADREUno ore 23,25 con Daisy Ridley, Ben Mebdelssohn e Gill Birmingham. Regia di Neil Burger. Produzione USA 2023. Durata. 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Daisy Ridley la bella brunetta di 'Star wars'...... sfidando lo stile spesso asfittico delitaliano. Sebbene registi come Sorrentino, ... Paolo Giovannucci Produzione: The Apartment, Vision Distribution, Frenesy in collaborazione con, Prime ...Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La Serie C è la terza serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e ...Oggi 13 gennaio torna il campionato di calcio di Serie A 2023/2024: dove vedere le partite della ventesima giornata in diretta TV e in streaming e le probabili formazioni.