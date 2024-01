Sinner | vittoria in 3 set | Australian Open 2024 parte bene

Leggi su seriea24

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Jannikdebutta aglicon unain 3 set. L’azzurro 22enne, numero 4 del mondo, al primo turno oggi 14 gennaiosconfigge l’olandese Botic van de Zandschulp per 6-4, 7-5, 6-3 in 2h34?., ancora in comprensibile rodaggio, archivia la pratica con 26 vincenti complessivi (7 ace) senza pagare dazio per il rendimento poco brillante al servizio (58% di prime palle) e per i 37 errori gratuiti. Al secondo turno, il miglior giocatore d’Italia aspetta il vincente dell’incontro tra Jesper de Jong, un altro olandese, e l’argentino Pedro Cachin.con il piede giusto: l’azzurro martella il dritto dell’avversario e mette a segno il break nel game d’apertura. Anche per ...