Sinner-van de Zandschulp stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Jannikaffronterà Botic van deal primo turno degli(cemento outdoor). Il tennista azzurro debutta a Melbourne contro l’ostico giocatore olandese, che a livello slam vanta un sorprendente quarto di finale agli US2021. I due si affrontano per la prima volta in carriera e a scendere in campo con i favori del pronostico sarà, numeri alla mano secondo favorito per la vittoria del torneo alle spalle del solo Djokovic. Nonostante si tratti di un impegno ampiamente alla portata per l’altoatesino, il primo turno di un Major non è mai scontato e sarà fondamentale perciò non sottovalutare l’impegno, che potrebbe nascondere svariate insidie. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEe van de ...