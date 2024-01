Sinner | un colpo al cerchio e uno alla botte | si può fare di più

Leggi su ilveggente

(Di domenica 14 gennaio 2024), è convinto solo a metà. Manca ancora qualcosa: l’ipotesi del primo Slam non sembra più così concreta. Lui sta dall’altra parte della barricata. Accanto a un giovane talento che sarebbe sbagliato sottovalutare e che, ci sono buone ragioni per pensarlo, starà al vertice per molto tempo, in compagnia di coetanei del calibro di Jannike Carlos Alcaraz. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itEppure, nonostante Boris Becker sia dichiaratamente – e ci mancherebbe altro – dparte di Holger Rune, questo non gli impedisce di essere oggettivo e lucidissimo. Di riconoscere le doti altrui e di formulare, sulla base di ciò, delle previsioni. Dopo aver trascorso 8 mesi in carcere e scontato la sua pena per bancarotta fraudolenta, l’ex tennista di Leimen è tornato in campo per affiancare il giovane di belle ...