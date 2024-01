Sinner | qui si mette male | l’inciucio con la wag in un video virale

Leggi su ilveggente

(Di domenica 14 gennaio 2024), stavolta l’ha fatta davvero grossa: ilha rivelato un retroscena del tutto inaspettato. Ecco cosa è accaduto. Non sappiamo se Janniksia partito alla volta dell’Australia in dolce compagnia o se, invece, Maria Braccini sia rimasta in Italia. È probabile che si trovi anche lei nella terra dei canguri, però, visto e considerato che le aspettative sono alle stelle e che, non diciamolo troppo forte che porta, potrebbe essere il momento giusto.(LaPresse) – ilveggente.itIl momento giusto per vincere uno Slam e per aggiungere ad un quadro già perfetto così il solo tassello ancora mancante. Non è questo, comunque, il punto. Ci chiedevamo se ladysi trovi a Melbourne insieme al suo fidanzato tennista perché sarebbe interessante scoprire, a questo punto, ...