Sinner | il triangolo no | c’è poco da stare allegri

Leggi su ilveggente

(Di domenica 14 gennaio 2024), ci mancava solo questa. L’altoatesino aveva fatto male i calcoli: ilno, non lo aveva proprio considerato. Novak Djokovic vuole fare poker. Vuole vincere tutti e quattro gli Slam dell’anno e portarsi a casa, come se non bastasse, pure un bell’oro olimpico. I suoi programmi per il 2024 sono decisamente ambiziosi. Ha però dimenticato, l’ottimo Nole, di non essere il solo così affamato nel circuito. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itAnche i giovani, quegli stessi giovani che nell’anno ormai archiviato gli hanno dato nonfilo da torcere, sono determinati a fare bene come lui. Magari non sognano ancora il Golden Slam, quello no, ma di certo non gli renderanno la vita facile durante i Major. Carlos Alcaraz, d’altra parte, gli ha già portato via il trofeo di Wimbledon, ragion per cui potrebbe fare ...