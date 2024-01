Sinner | gli Australian Open partono alla grande | 3 - 0 a van de Zandschulp

(Di domenica 14 gennaio 2024) ROMA - Avvio di stagione vincente per Jannik. All'esordio dell'l'azzurro - testa di serie numero 4 del torneo - ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'...

Carlos Alcaraz è pronto alla sfida. Gli Australian Open finora non sono stati troppo fortunati per il campione spagnolo, costretto a saltarli l’anno ... (oasport)

Si chiama Mental Economy la startup con cui dallo scorso ottobre l' Aia lavora per ottimizzare le prestazioni dei suoi varisti. L'idea della startup ... (247.libero)

Jannik Sinner ha inizia to con una bella vittoria la propria avventura agli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica inizia to proprio ... (oasport)

Jannik Sinner è venuto fuori da un primo turno non semplice come quello contro Botic Van de Zandschulp: l’altoatesino vola così al secondo turno ... (oasport)

ROMA - Avvio di stagione vincente per Jannik. All'esordio dell' Australian Open l'azzurro - testa di serie numero 4 del torneo - ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese Botic van de Zandschulp : 6 - 4, 7 - 5, 6 - ...... canali 210 e 211 del telecomando Sky IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN Novak Djokovic è il favorito perAustralian Open ma dovrà fare attenzione a Jannik, suo principale avversario per ...Un buon Jannik Sinner all'esordio degli Australian Open 2024, ma ancora distante dalla versione deluxe che aveva strabiliato a novembre tra ATP Finals e Coppa Davis. Ci può stare: si trattava del prim ...ROMA - Avvio di stagione vincente per Jannik Sinner. All'esordio dell' Australian Open l'azzurro - testa di serie numero 4 del torneo - ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese ...