Sinner-de Jong in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024) Jannikse la vedrà contro Jesper deal secondo turno degli(cemento outdoor). Altro ostacolo olandese sul cammino di, che dopo aver liquidato in tre set Botic van de Zandschulp trova il qualificato de, che ha già vinto quattro partite a Melbourne. Dopo le tre nel tabellone cadetto, ha superato in quattro set Pedro Cachin al primo turno. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente, che ha più esperienza ed un tennis più efficace. Guai però a sottovalutare l’olandese, che non ha nulla da perdere e giocherà libero da pressioni. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe descenderanno in campo mercoledì 17 gennaio, con ...

Secondo turno:contro De. Missione compiuta per Arnaldi: battuto Walton . In campo femminile Bronzetti ko con Tsurenko ., buon test contro Van de Zanschulp. Il ritmo non è ancora ...Al secondo turno, il miglior giocatore d'Italia aspetta Jesper de, un altro olandese, che supera l'argentino Pedro Cachin per 4 - 6, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4. La partitaparte con il piede ...È un risveglio agrodolce, quello dell’Italia tennistica. Dall’altra parte del mondo, Jannik Sinner ha superato il primo turno agli Australian Open. Matteo Berrettini, invece, non scenderà in campo: un ...Buona la prima per Jannik Sinner che apre nel migliore dei modi gli Australian Open, superando in 3 set (6-4, 7-5, 6-3) l'olandese Van de Zandschulp, numero 59 nel ranking Atp.