Simonetti | “Non molliamo mai | questa vittoria lo dimostra”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTornato in campo contro la Turris, Pier Luigiha ritrovato anche il gol, quello decisivo che ha permesso al Benevento di espugnare il campo della Virtus Francavilla. Il man of the match ha parlato al termine della sfida della “Nuovarredo Arena“, commentando la prestazione della compagine di Gaetano Auteri. Gol – Bella sensazione. L’idea di chi entra è quella di dare una mano. L’assist è arrivato da Ciciretti, un bel segnale perchécome tutti vogliano contribuire.– Era fondamentale prendere i tre punti, quando abbiamo pareggiato ci siamo spinti in avanti cercando di prenderci la. Condizione – Sono stati due mesi vissuti in disparti, ho potuto dare una mano solo a parole o con la presenza. Essere tornato in campo è una grande spinta, la sensazione di poter ...