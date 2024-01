Simone e Chiara Consonni chiudono gli Europei con amarezza | le medaglie sfumano all’ultimo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il quarto giorno dell’Europeo di ciclismo su pista di Apeldoorn, in Olanda, si chiude ancora senzaper l’Italia. Delusione per i fratelli, entrambi vicini al podio, ma a cui è mancato l’ultimo, decisivo guizzo. Il 29enne di Brembate Sopra è stato impegnato nell’Omnium, conducendo un’ottima gara e chudendo al 3° posto prima dell’ultima, quarta e decisiva prova a punti, nella quale ha cercato di stare il più vicino possibile ai diretti rivali per il podio, ma gli è mancata l’energia per riuscire a chiudere sugli avversari in più di una circostanza, cadendo fino all’8° posto. “Non ho più sentito le gambe” ha scrittoin una storia pubblicata su Instagram. Oro al britannico Hayter davanti al danese Larsen e al belga Van den Boosche. Anche...