Si apre il Forum di Davos | vertice delle elite internazionali Guerre | clima e Intelligenza Artificiale i temi della 54esima edizione

(Di domenica 14 gennaio 2024) E anche quest’anno ci siamo. I jet privati sono pronti, gli alberghi di lusso prenotati, le bottiglie di champagne in fresco. Dal 15 al 19 gennaio, 2.800 tra politici, manager, banchieri e giornalisti “caleranno” nel paesino di, nelle Alpi svizzere dove si tiene l’annualedel World Economic, giunto alla. Quattro icaldi al centro dell’evento. Come da qualche anno a questa parte si discuterà di cambiamentitici(arrivando comunque alla conferenza con aereo personale e suv). Si affronterà il tema dei rischi eopportunità legati alla diffusione dell‘. Ma nell’del 2024, inevitabilmente, si parlerà anche ...

...in cui abbiamo 'esposto' i tesori provinciali e 'convocato' le Province italiane alsul ... Avanti! Condividi: Fai clic qui per stampare (Siin una nuova finestra) Fai clic qui per ......gli accordi ancora da concludere ma è già prevista una conferenza stampa congiunta in settimana tra il commissioner Adam Silver e Ballmer alcuni eventi si terranno anche al 'vecchio'di ...Nel quartiere Pigneto un nuovo locale che si ispira ai Fori Romani dove si combinava business e convivialità. Si chiama The Forum e nasce da Quadrifoglio Immobiliare, un’agenzia che è anche un ...La conduttrice apre la puntata del 12 gennaio congratulandosi per le nozze imminenti della coppia ...