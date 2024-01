Short track | l’Italia chiude gli Europei con un oro e un argento | ma l’Olanda la beffa nel medagliere

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha tenuto testa alaglidi. Una prestazione eccezionale quella della Nazionale azzurra, che ha anche sfiorato la vittoria deldella competizione continentale.ha concluso al secondo posto con sei medaglie in totale e con quattro ori come, che ha battuto gli azzurri per il numero complessivo degli argenti (quattro contro due). Sicuramente Pietro Sighel è stato il grande mattatore della competizione, visto che è diventato il primo pattinatore della storia a conquistare tre medaglie d’oro nelle gare individuali nella stessa rassegna continentale. L’ultima gemma è arrivata nei 1000 metri con il trentino che ha battuto il britannico Niall Treacy e il belga Stijn Desmet. Oggi è arrivato ...

Pietro Sighel si prende tutto agli Europei di short track che si concludono in data odierna a Danzica. Dopo il successo nei 1500 metri e quello di ieri nei 500, oggi arriva un tris mai verificatosi prima nella storia azzurra, con il trionfo nei 1000 metri. Festa pure per la staffetta femminile azzurra, che conquista l'argento. ROMA (ITALPRESS) - Pietro Sighel continua a dettare legge agli Europei. Danzica, 14 gen. - (Adnkronos) - Impresa di Pietro Sighel ai campionati europei di short track a Danzica. L'azzurro vince i 1000 metri e diventa il primo a completare la tripletta 500, 1000 e 1500.