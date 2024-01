Short Track | Europei | Sighel vince anche i 1000 metri e completa una storica tripletta

(Di domenica 14 gennaio 2024) Danzica, 14 gen. - (Adnkronos) - Impresa di Pietroai campionatidia Danzica. L'azzurroe diventa il primo are la500,e 1500 in una rassegna continentale. Una vera e propria dimostrazione di forza in finale, con i sorpassi decisivi a due giri dal termine. Alle sue spalle il britannico Niall Treacy argento e il belga Stijn Desmet bronzo. Nell'ultima giornata di gare a Danzica l'Italia conquistala medaglia d'argento nella staffetta femminile. Le azzurre Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioratti e Ariannasi arrendono solo all'Olanda. Il bronzo va al collo della Francia.

Filotto di vittorie per il pattinatore trentino: trionfa anche nella prova sulla distanza dei 1000 metri dopo aver dominato anche in quelle dei 500 e 1500 ...L'azzurro entra nella storia dello short track: dopo aver conquistato sabato gli ori nei 1500 e nei 500 metri, Sighel trionfa anche nei 1000 metri. E' il primo nella storia a ottenere tre ori nella ...