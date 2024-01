Sfuma la finale per il Settebello agli Europei | Campagna | “Pensiamo a vincere il bronzo”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 gennaio 2024) Zagabria – E’ stata la Spagna ala sfida con il, nella prima semideglidi Pallanuoto Maschile. L’Italia ha perso con la Spagna per 7-4 (parziali 2-1, 2-0, 1-0, 2-3).ladel Torneo Continentale e anche il pass olimpico, nell’ambito di questa prima competizione del 2024. Come per il Setterosa, anche ildovrà attendere il risultato dei prossimi Mondiali di Doha. Il racconto della gara, le interviste, i gironi e il calendario (federnuoto.it) Ilpaga l’inefficacia al tiro (4/29 e 3/13 in superiorità numerica) che non esalta la buona azione difensiva e la determinazione mai mancata, neanche sotto 5-1 a 7 minuti dalla fine. Si torna in vasca martedì 16 gennaio alle 16.30 per la ...