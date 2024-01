Sfilata moda Prada uomo | una conturbante indagine sull’umanità

(Di domenica 14 gennaio 2024) Life&People.it Un’altra. Lascia sempre spunti di riflessione interessanti la passerella: in occasione della collezioneAutunno Inverno 2024-2025 Miuccia e Raf Simons hanno voluto ricongiungere l’con la natura, esaltando la potenza dei cicli stagionali. Un concept che accarezza la tradizione ma che, contemporaneamente, non rinuncia alla sperimentazione, proponendo un gioco di contrapposizioni e di (apparenti) paradossi. Tanti gli ospiti nel front row, con la cantante sudcoreana Karina ruba la scena. La Human Nature di Miucciae Raf Simons Il tema dellasi percepisce fin dall’allestimento, curato dallo studio AMO: gli ospiti accorsi presso la Fondazione ...

GUARDA LE FOTO La sfilata Chanel Metier d’art 2023-24: look e gli accessori ... (amica)

Ambientata in un atelier come negli anni Cinquanta, l’ultima collezione di Alta Moda del duo italiano è la perfetta rappresentazione dello spirito ... (vanityfair)

Life&People.it | Cravatte e tweed, cappotti e completi formali, ma anche pennellate di colori e sandali per l’inverno. Tradizione e ... ()

... tornano le stagioni, ma solo in passerella, da Prada, dove ad accogliere gli ospiti della... E così la, che al rigoroso completo di tweed con giacca boxy abbina ciabatte e balaclava, all'...In un'audace esplorazione della dicotomia tra natura e spazi urbani, laPrada Uomo FW24 presentata oggi a MilanoUomo ha offerto uno sguardo profondo nelle verità fondamentali dell'umanità. Sono i nostri istinti naturali e i bisogni emotivi a plasmare il ...Miuccia e Raf Simons riflettono sul presente e i cicli della vita: "Non è solo questione di climate change ma di contrastare un'esistenza ...Domenica, terzo giorno di Milano Fashion Week, per la sfilata di abbigliamento maschile AW24, Prada propone una scenografia che intreccia perfettamente le dinamiche di un ufficio con quelle di un ...