Serie C 2023 2024 | Casertana sorpresa dal Messina | decide la doppietta di Emmausso

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilbatte lain casa 2-0 nel match valido per la 21ª giornata del Girone C di. Prima vittoria nell’anno nuovo per la squadra di Modica, dopo il ko interno con l’Audace Cerignola.lasegnando un gol per tempo, 20? e 60?. Quinto e sesta marcatura in campionato per il 26enne di Napoli, che trascina i suoi fuori dalla zona retrocessione. I siciliani ora sono al 15° posto a 22 punti, con 2 lunghezze di margine sulla Turris, oggi ai playout. Lanon riesce ad accorciare sulla capolista Juve Stabia, 44 punti, e resta nel quartetto di squadre appaiate al secondo posto con Picerno, Avellino e Crotone. LA GARA4-3-3 per lacon Venturi tra i pali, linea a 4 Calapai, Sciacca, ...

