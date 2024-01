Serie B LIVE | Parma e Cremonese 0-0 | Venezia-Sampdoria 1-0

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo la sosta, torna in campo laB con il programma della 20esima giornata, la prima di ritorno: in scena alle 16.15 tre sfide, con il...

Dopo la sosta, torna in campo la Serie B con il programma della 20esima giornata, la prima di ritorno: in scena alle 16.15 tre sfide, con il... (calciomercato)

La diretta LIVE di Casertana-Messina , match valido per il girone C di Serie C 2023 / 2024 . Al Pinto scontro importante tra i campani e i siciliani: ... (sportface)

Dopo la sosta, torna in campo la Serie B con il programma della 20esima giornata, la prima di ritorno: in scena alle 16.15 tre sfide, con il... (calciomercato)

La diretta LIVE di Rimini-Torres , match valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C 2023 / 2024 . Da una parte i romagnoli, dall’altra ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Varese-Venezia , sfida valida come 16^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Grazie alle ultime tre vittorie di fila, ... (sportface)

VENEZIA 0 VS SAMPDORIA 0Al Franchi, il match valido per la 20esima giornata diA 2023/2024 tra Fiorentina e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi, Fiorentina e Udinese si affrontano nel match valido per la 20esima giornata di campionato ...Non è che lui e la Salernitana, gli ultimi arrivati in serie A, vogliono avere l'arroganza e la presunzione di cambiare la serie A e gli arbitri italiani che sono da sempre tra i migliori al mondo ...Di seguito risultati e marcatori della 21^ giornata del campionato di Serie D girone I. LA CLASSIFICA. (Clicca sulla partita per vedere il tabellino).ore 14.30 AKRAGAS-Gioiese 6-0: 4' rig. Grillo, 7' ...