Serie B | il Parma impatta sull' Ascoli | alle sue spalle vincono tutte e accorciano

- Passo falso della capolistache non va oltre l' 1 - 1 contro l' Ascoli . Nella 20esima giornata diB , la squadra di Pecchia va sotto al 60' con Botteghin che gela il ' Tardini '. I ducali premono sull'acceleratore e ...Un gol annullato al 37 a Benedyczak apre ladi emozioni al Tardini, dove a sbloccare il risultato è l'Ascoli con Botteghin al 60 . Doccia gelata per ilche però riesce a pareggiare al 70 ...La capolista non va oltre il pareggio casalingo (1-1) con i bianconeri. La tripletta di Pojhanpalo condanna la Samp, vince anche la Cremonese: Antov piega il Cosenza ...La capolista non va oltre il pareggio casalingo (1-1) con i bianconeri. La tripletta di Pojhanpalo condanna la Samp, vince anche la Cremonese: Antov piega il Cosenza ...