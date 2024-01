Serie A | Nzola salva la Fiorentina | l’Udinese sfiora l’impresa | CLASSIFICA

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si è concluso sul 2-2 il match della 18:00 valido per la 20ª giornata del campionato diA trae Udinese. Prestazione sottotono della squadra di Vincenzo Italiano, la seconda consecutiva in campionato dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Partita importante e coraggiosa degli ospiti, ad un passo dal colpaccio al Franchi. Lagioca con Ikone, Brekalo e Bonaventura alle spalle di Beltran,risponde con Pereyra alle spalle di Lucca. La prima vera occasione è per gli ospiti e la partita si sblocca: ripartenza micidiale dei bianconeri, Lucca tiene palla e serve Lovric per il gol del vantaggio. Lucca è ancora pericoloso, poi ci prova anche Pereyra. Si va all’intervallo sullo 0-1. Nella ripresa il forcing dellaporta i frutti al 56?: cross di Faraoni e colpo di ...

