Serie A | Milan-Roma | le pagelle | Giroud incanta e affonda Mourinho

(Di domenica 14 gennaio 2024) La formazione di Pioli riesce a battere i giallorossi piuttosto agevolmente, per Pellegrini e compagni si fa sempre più duratravolgente,a fase alterne. La formazione di Pioli riesce ad avere ragione della squadra giallorossa con un gran primo tempo con giocatori comee Theo Hernandez che si mettono in evidenza, soprattutto il francese. Il momento del gol di Adli durante la gara(Ansa Notizie.com)L’attaccanteista annienta lacon la rete del raddoppio e propiziando il gol del 3-1 finale con un colpo di tacco fantastico che libera Theo Hernandez. Per laennesima sconfitta, nonostante il rigore avesse in qualche modo riaperto la gara, ma Lukaku e compagni non ne hanno approfittato. Troppo pochi 5 punti nelle ...

... altro ko (il terzo consecutivo in trasferta inA) per i giallorossi, che restano noni con 29 punti.- Roma, la partita A inizio primo tempoe Roma si affrontano subito a viso ...22.45 PosticipoA,- Roma 3 - 1 Roma ko, ilblinda il 3° posto. Adli riceve da Reijnders e 'stappa' la partita all'11'. Palo di Hernandez con un tiro - cross (29'), poi super Maignan sulla ...Il Milan ha battuto 3-1 la Roma nella ventesima giornata di Serie A. Tre punti dal forte accento francese per i rossoneri di Pioli che hanno allungato al terzo posto in classifica con i propri talenti ...Primo gol in Serie A per quello che a lungo è stato oggetto misterioso ... Le occasioni fioccano, anche se manca un po' di lucidità negli ultimi 20 metri; è il Milan a premere con maggiore convinzione ...