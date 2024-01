Serie A – Milan-Roma 3-1 | convincente vittoria dei rossoneri | LIVE NEWS

Le Probabili formazioni di Udinese-Milan , match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Il fischio d’inizio è in ... (sportface)

Finisce 3 - 1 la sfida di San Siro tra Milan e Roma. I quattro francesi della squadra di Pioli meglio di tutti gli altri: il migliore in assoluto è Giroud, autore di un gol e di un assist di tacco per il gol di Theo, molto bene come Adli. Un super Milan liquida la Roma 3 - 1 nel big match di San Siro valevole per la 20a giornata di Serie A e consolida il terzo posto in classifica. I giallorossi dello squalificato Mourinho sprofondano. Convincente successo del Milan che a San Siro ha battuto la Roma 3-1 e nel finale ha colpito un palo con Musah. Le reti rossonere sono state segnate da Adli all'11' del primo tempo, Giroud, e Paredes ad accorciare per la Roma. Chiude la gara Theo Hernandez nel finale.