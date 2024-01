Sente dei vagiti da un cassonetto | dentro trova un neonato ancora vivo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un evento sconvolgente ha scosso la tranquilla comunità di Villanova Canavese, un piccolo comune in provincia di Torino, sabato sera. Uncon placenta e cordone ombelicale attaccati, è statoto abbandonato in un sacchetto di plastica all’interno di undell’immondizia. Fortunatamente, idel bambino hanno attirato l’attenzione di un uomo di 49 anni, un operaio locale, che ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha allertato i soccorsi. Il, un maschietto, è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale di Ciriè, dove le sue condizioni sono state stabilizzate. Fortunatamente, le ultime notizie confermano che il piccolo sta bene, un esito positivo che ha portato sollievo in tutta la comunità. L’operaio, eroe del ...

