Senegal-Gambia Coppa d’Africa | 15-01-2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilarriva allada campione in carica ed è ancora nitida l’eco dei festeggiamenti per il primo storico successo nel 2022, con i Leoni della Teranga abili a sfruttare una parte alta del tabellone della fase a eliminazione diretta più abbordabile e di arrivare in finale battendo 2-0 Capo Verde agli ottavi, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Senegal arriva alla Coppa d’Africa da campione in carica ed è ancora nitida l’eco dei festeggiamenti per il primo storico successo nel 2022, con ... (infobetting)

Le formazioni ufficiali di, match della fase a gironi della Coppa d'Africa 2024. In una competizione che sta già regalando tante sorprese, Mané e compagni non potranno sottovalutare un avversario ostico come il ...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 3): Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Gueye, Kouyaté, P. Sarr, Diatta; I. Sarr, Jackson, Mané.(4 - 5 - 1): Jobe; Sanneh, Colley, ...Anteprima Coppa d'Africa 2024. E' iniziata la manifestazione del calcio africano, andiamo a vedere programma, quote e protagonisti.Senegal - Gambia: ecco le formazioni ufficiali della sfida della prima giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2024 in programma alle 15.