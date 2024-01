Semifinale Italia-Spagna in tv | data | orario e diretta streaming Europei maschili 2024 pallanuoto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Inizia il conto alla rovescia perdeglidi, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo aver rialzato la testa travolgendo il Montenegro, torna in acqua per conquistare un’altra vittoria e accedere alla finalissima per il titolo. Dall’altra parte c’è la compagine iberica, che inha superato nettamente la Romania. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 20.15 di domenica 14 gennaio alla Bazen Mladost di Zagabria, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire inla...

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Spagna , Semifinale degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia fino a ... (sportface)

Il Settebello non si ferma e centra la semifinale agli Europei 2024 di Pallanuoto maschile, in corso di svolgimento in Croazia. L’ Italia ha battuto ... (sportface)

Prima ce ne sarà almeno uno (ladi Supercoppa Italiana, due se arriverà in finale) ma ... successiva giornata di Serie A, e ci sarà contro la Juventus nel derby d'... nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto in corso nella capitale francese l'si prende la ... in compagnia anche di Martina Favaretto, anche lei in grado di raggiungere la, dove si ...L'Italia si prepara in vista della semifinale contro la Spagna valevole per i Campionati Europei 2024 che si stanno disputando in Croazia. Domani alle ore 16.30 il Settebello sarà in acqua contro la R ...A Eindhoven le azzurre vanno sotto anche di tre gol, rimontano, poi decide Eleftheriadou a 3’30” dal termine. I Mondiali di Doha ultima chance per i Giochi, con due pass a disposizione ...