“Sembra lei” Una foto della piccola Kata riaccende la speranza | la soffiata estera

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) L'immagine di una bimba con le codine seduta su un autobus che guarda fuori dal finestrino, forse scattata in Spagna o proveniente da quel paese. È? Lo ha pensato anche chi ha scattato quellae l'ha mandata ai carabinieri di Firenze che, dal 10 giugno dell'anno scorso stanno cercando Mialeya Chicclo Alvarez, la bambina di 5 anni di origine peruviana rapita all'interno dell'ex Hotel Astor in via Maragliano nel capoluogo toscano. «Gli occhi e il nasono i suoi, però c'era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei», ha detto Katherine Alavrez Vasquez, la mammaa La Nazione, che ha pubblicato oggi la notiziasegnalazione. Nei ...