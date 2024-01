Sei gattini dilaniati dai petardi a Chieti | “taglia” di 5mila euro a chi segnalerà i colpevoli

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 14 gennaio 2024) I corpidi seisono stati ritrovati a Punta Penna in provincia di. Isarebbero statidaiche erano stati appiccati ai loro corpicini. A rinvenire i cadaverini degli animali è stato un cittadino che ha subito avvisato le autorità che giunte sul posto si sono trovati davanti a quello che pareva un film dell’orrore: i resti dei poveri micini sono stati raccolti ed inviati all’istituto di zooprofilassi di Abruzzo e Molise per gli accertamenti necroscopici. Lo denuncia l‘Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa, che ha subito avviato le pratiche per presentare denuncia contro i responsabili e ha deciso di istituire “unadi 5.000che sarà pagata a chi con la sua denuncia espressa ...