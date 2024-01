Sei gattini dilaniati da petardi nel Chietino Una taglia sui colpevoli

Leggi su agi

(Di domenica 14 gennaio 2024) AGI - A Vasto seisono mortiper l'esplosione di altrettantiappiccicati ai loro corpicini. A scoprire l'orrore un passante che ha fatto scattare l'allarme. I resti dei poveri micini sono stati raccolti e inviati all'istituto Zooprofilattico per gli accertamenti. L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente AIDAA ha subito avviato le pratiche per presentare denuncia contro i responsabili dell'orribile crimine ed ha deciso di istituire unadi 5.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia espressa nelle forme di legge alle autorità preposte aiuterà a far catturare e condannare definitivamente idi tare orrore. "Oramai siamo di fronte a una serie di reati contro gli animali sempre più gravi - scrivono gli animalisti di AIDAA - ribadiamo per ...