Secinaro Morto escursionista di 45 anni | travolto da una valanga sul monte Sirente

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tragedia della montagna in Abruzzo. Undi 45, attorno alle 16 di domenica,da unache si è staccata sul, nel comune di(L’Aquila), mentre altre 4 persone sono state tratte in salvo. La chiamata di soccorso è giunta dai compagni di gita della vittima alla centrale operativa del 118 dell’Aquila che ha subito inviato sul posto l’elisoccorso. Il tecnico del Cnas presente a bordo, una volta verricellato sul punto ha individuato subito ilma le condizioni dell’sono apparse da subito critiche ed il medico presente a bordo dell’elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

