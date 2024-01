Scudo penale per i medici in arrivo | la promessa del governo ai camici bianchi

Leggi su iltempo

Novità in vista per i. Ad annunciarla è stata il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una intervista al Messaggero: «In merito alla responsabilità sanitaria, credo che siano maturi i tempi per intraprendere la via della depenalizzazione dell'atto medico, a esclusione del dolo, mantenendo la responsabilità civile. Ricordo che la maggior parte delle cause si risolve nell'assoluzione. È un tema di cui, come, ci stiamo occupando e verso cui anche il Parlamento ha mostrato sensibilità con la mozione di maggioranza approvata alla Camera». Il ministro si è poi soffermato sullo stato di salute della sanità italiana, che «è in fase di cura ricostituente. Ho trovato un sistema ingolfato dopo anni di tagli e disorganizzazione. Non siamo rimasti a guardare. La salute è tornata al centro dell'agenda di.