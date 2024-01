Scream | Neve Campbell non esclude il ritorno “A determinate condizioni”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha annunciato che, qualora si presentassero le giuste circostanze, potrebbe tornare sui suoi passi e riprendere il ruolo di Sidney Prescott in. A giugno 2022, l’attrice ha annunciato che avrebbe lasciato il franchise perché non si sentiva adeguatamente ricompensata per riprendere il ruolo della celebre final girl. L’attrice sembra essere tornata sui suoi passi in seguito alle dichiarazioni fatte sabato all’evento BAFTA Tea presso l’hotel Maybourne di Beverly Hills. Detto questo, non è chiaro cosa stia accadendo al momento con il franchise dopo che il regista Christopher Landon ha abbandonato7. L’abbandono del regista è avvenuto poco dopo che la star Jenna Ortega ha annunciato che non sarebbe tornata sul set a causa di conflitti di programmazione con il suo calendario di produzione di ...