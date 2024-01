Scream 7 | Neve Campbell | Tornerò solo se mi faranno un' offerta rispettosa

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l'abbandono da parte di Jenna Ortega e del regista Christopher Landon, l'ex protagonistadice che tornerebbe nel franchise dia una condizione. Dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l'abbandono improvviso da parte di Jenna Ortega e del regista Christopher Landon del progetto diVII, l'ex protagonistaha parlato di un suo possibile ritorno nel franchise. Da tempo infatti girano dei rumor su una reintegrazione die Patrick Dempsey nel cast e adesso, per la prima volta, l'attrice si è espressa in merito all'argomento. Durante un'intervista al BAFTA Tea Party di Beverly Hills, la star che ha interpretato Sidney Prescott in cinque film del franchise per ...

