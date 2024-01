Sciatrice esce di pista e muore L' incidente in Tirolo

Leggi su agi

(Di domenica 14 gennaio 2024) AGI - Ancora una tragedia sulle piste da sci dell'Austria. Una donna polacca di 35 anni è morta dopo essere uscita dinel comprensorio sciistico della Zillertal in. L'si è verificato ieri - la notizia è stata resa nota ufficialmente questa mattina - sullarossa numero 11. Laha perso il controllo degli sci finendo fuoridove si è ribaltata più volte finendo nel bosco. I soccorritori hanno tentato le pratiche di rianimazione senza successo. Il corpo della donna è stato recuperato dall'elicottero della polizia austriaca. Il 3 gennaio scorso una ragazza di 14 anni era morta in unsugli sci sulle piste di Seefeld in Tirol.