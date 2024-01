Sci alpino | Tommaso Sala | “Stanco di sentire che non ci provo nella seconda manche”

(Di domenica 14 gennaio 2024)è stato il miglior italiano nello slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’azzurro ha concluso al 17mo posto, accusando un ritardo di 2.01 dall’austriaco Manuel Feller, capace di imporsi sulla pista svizzera davanti ai norvegesi Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen. Il nostro portacolori era quinto al termine della prima, manon è risultato impeccabile ed è scivolato indietro in classifica. Il 28enne ha poi analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Laè andata male da cima a fondo. Sono partito male, non sono riuscito a cambiare ritmo.prima ero partito male, ma poi ero riuscito a cambiare“....

La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom speciale di Wengen di domenica 14 gennaio. Marco Odermatt rimane saldamente al comando. Manuel Feller, grazie alla vittoria tra i pali stretti, ...I risultati della seconda manche e la classifica finale dello slalom maschile di Wengen 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di. Uno strepitoso Manuel Feller recupera due posizioni e va a prendersi la vittoria precedendo i norvegesi Atle Lie McGrath, leader dopo la prima manche, e Henrik Kristoffersen. In chiave ...Giornata avara di soddisfazioni per lo sci alpino italiano tra Altenmarkt-Zauchensee e Wengen. Roberta Melesi l'unica nota lieta.Manuel Feller ha vinto lo slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse austriaco ha rimontato due posizioni nella seconda manche e ha trionfato sulla p ...