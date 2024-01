Sci alpino maschile | calendario Coppa del mondo 2023 2024 | le date delle gare

(Di domenica 14 gennaio 2024) 13 discese, 8 Super G, 11 giganti, 13 slalom. Sono 45 ledelladeldi sci, un'annata intensa che prende il via domenica 29 ottobre a Soelden, in Austria, con uno slalom gigante. A novembre, sabato 11 e domenica 12, saranno di scena i velocisti con due...

Pagelle SCI alpino DI oggi Domenica 14 gennaio Roberta Melesi , 8: unica nota lieta di giornata per l’Italia. Per metà pista scia sotto i tempi di ... (oasport)

Lara Gut - Behrami vince il secondo Super - G femminile di Altenmarkt - Zauchensee 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di. Prova maiuscola da parte dell'atleta elvetica, unica a scendere sotto l'1:15 e capace di tagliare il traguardo in 1:14.95. 25 i centesimi di vantaggio sul secondo posto, occupato da ...La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom speciale di Wengen di domenica 14 gennaio. Marco Odermatt rimane saldamente al comando. Manuel Feller, grazie alla vittoria tra i pali stretti, ...Tommaso Sala è stato il miglior italiano nello slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L'azzurro ha concluso al 17mo posto, accusando un ritardo di 2.01 dall'aus ...