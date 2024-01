Sci alpino | le ragazze chiudono il trittico austriaco con un altro superG ad Altenmarkt-Zauchensee Sarà nuova vittoria italiana?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si conclude la lunga settimana dicon la terza gara in tre giorni, con il secondoin programma sul pendiovalido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di scifemminile. Venerdì laè andata all’Austria, ieri all’Italia; oggi sorriderà a una rappresentante dei paesi che hanno già vinto o arriverà una terza bandierina? Occhio all’orario, si ritarda di quindici minuti rispetto a ieri, con la partenza prevista alle 11.00. Cornelia Huetter e Sofia Goggia, dobbiamo per forza partire da loro per fare una panoramica su cosa andremo a vedere oggi. L’austriaca e l’sono state coloro che hanno vinto rispettivamente ildi venerdì e la discesa di sabato. Huetter poi ha avuto una seconda gara complessa, ...

Si chiude una settimana di grandi emozioni per lo sci alpino . oggi , domenica 14 gennaio, va in scena lo slalom di Wengen (Svizzera) per quel che ... (oasport)

...a un ginocchio mentre stava praticandod'alpinismo. Si trovava nella zona di Valloga, sul Monte Spluga, a una quota di 2300 metri. Sono intervenuti anche i militari del Sagf - Soccorso...La start list del Super - G femminile di domenica Alternmarkt 2024, appuntamento della Coppa del Mondo di: di seguito ecco i pettorali di partenza e le italiane in gara. In terra austriaca ultima gara del fine settimana e tante speranze nelle azzurre: tra le prime 10 partiranno Bassino e ...Con nuovi investimenti e un'offerta sempre più completa, è partita la stagione invernale alle Piane di Mocogno. Ieri tante famiglie hanno raggiunto la località di montagna per vivere il primo vero wee ...