Sci alpino | Laura Pirovano | “Qualche sbavatura di troppo | ma rispetto a venerdì ho attaccato di più”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un superG incolore per. La sciatrice azzurra è scivolata fuori dalla top 10 in quel di Altenmarkt nell’ultima gara che chiude il lungo weekend di scifemminile. La sciatrice, tra le prime a scendere in pista, si è resa artefice di una prova imprecisa, andando sempre all’inseguimento della linea migliore. Intercettata dai microfoni di RAI Sport, l’atleta ha commentato quanto fatto: “C‘èerrore da togliere,però sono riuscita ad attaccare di più – ha detto– Due giorni fa ho avuto un po’per la pista, la credevo più difficile di come è realmente. Oggi l’ho attaccata, ma c’è statadi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.23 PER UN ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ALTENMARKT D alle 11.00 11.37: Per il momento è tuto, ... (oasport)

I risultati della prima manche dello slalom maschile di Wengen 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di. Il miglior tempo lo fa segnare il norvegese Atle Lie McGrath, che taglia il traguardo in 53 67 precedendo il connazionale Henrik Kristoffersen. Terzo posto per l'austriaco Manuel Feller, ...A Libero: "Ieri ha vinto alla sua maniera. Mi inorgoglisce vedere tanti azzurri e azzurre fare bene". Are (Svezia) 05/02/2019 - Campionato del Mondo di/ foto Imago/Image Sport nella foto: Sofia Goggia L'ex campione diGustav Thoeni ha parlato a Libero dopo la vittoria di Sofia Goggia nella discesa di Altenmark. Loazzurro del 2024:...Kilde, 31 anni ed una coppa del mondo, non ha riportato fratture ma la lussazione di una spalla oltre ad un taglio ad un polpaccio e diverse contusioni. E' stato operato ieri sera Berna, ha comunicato ...SCI ALPINO - Due norvegesi davanti a tutti anche dopo la prima manche dello slalom di Wengen, con McGrath leader su Kristoffersen, ma sulla pista Männlichen l'I ...