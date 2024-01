Sci alpino | Kilde ha rischiato la vita a Wengen Profondo taglio alla gamba e sospetta frattura del femore

(Di domenica 14 gennaio 2024) Aleksander Aamodthalanella caduta di(Svizzera) nel corso della discesa odierna, valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Il fuoriclasse norvegese, infatti, è finito contro le reti di protezione dopo essere caduto“Ziel-S”. La troppa stanchezza (il classe 1992 era reduce anche da una influenza che lo aveva debilitato) è costata a carissimo prezzo al vincitore della Sfera di Cristallo 2020. Una caduta che sulle prime non sembrava drammatica, ma le conseguenze sono state tremende. Il fidanzato di Mikaela Shiffrin si sarebbe procurato unnotevolecausato dlamina di uno sci. Come si è visto sul bianco della neve, il sangue perso è stato ...

