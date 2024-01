Sci alpino | Kilde dopo l’operazione | “Questo sport può essere brutale | ma lo adoro”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Aleksander Aamodtè stato operato nella serata di sabato 13 gennaio all’ospedale di Bernala spaventosa caduta nel corso della discesa di Wengen, tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di scimaschile. Lo ha annunciato la Federazione norvegese, spiegando che il 31enne ha ha riportato “una lussazione alla spalla e un taglio al polpaccio. Non ha fratture, ma è contuso“. Domenica mattina lo sciatore ha postato sui suoi profili social una foto che lo ritrae nel letto di ospedale, affiancato dalla compagna, la sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin. “Sono qui… Sistemato… Grazie mille per tutti i messaggi. Sono grato per tutte le parole di amore e sostegno.può, ma locomunque. Ci aggiorneremo più tardi” ...

Si chiude una settimana di grandi emozioni per lo sci alpino . oggi , domenica 14 gennaio, va in scena lo slalom di Wengen (Svizzera) per quel che ... (oasport)

Attimi di paura per Aleksander Aamodt Kilde finito con i duenelle reti sull'ultima curva. Per lui probabile frattura del femore alla gamba destra, ma è stato necessario applicare un laccio ...Se Prato Gentile sorride, non si può dire la stessa cosa per Monte Capraro dove la pista per loresta chiusa. La causa oltre alle poche precipitazioni, serve più neve per aprire un ...Una quattro giorni molto intensa a Wengen, con anche polemiche sulle due discese sul Lauberhorn che hanno affaticato gli atleti e con tante cadute il sabato, grave quella di… Leggi ...Prosegue senza soluzioni di continuità l'intensissimo gennaio della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Dopo aver salutato i fine settimana di Altenmarkt-Zauchensee per quanto riguarda il compart ...