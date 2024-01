Sci Alpino | Cdm Donne Gut-Behrami vince Super-G Altenmarkt | Melesi 6^

(Di domenica 14 gennaio 2024) Miglior risultato in carriera per azzurra, 8^ Goggia e 12^ Brignone ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Lara Gut-ha vinto il secondo-G di-Zauchensee, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci. La sciatrice svizzera, con il tempo di 1'14"95, ha preceduto due austriache: Cornel

Miglior risultato in carriera per azzurra, 8Goggia e 12Brignone ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Lara Gut - Behrami ha vinto il secondo Super - G di Altenmarkt ... (247.libero)

Sofia Goggia - di cui è arduo stabilire se sia più brava o più intelligente - ha finalmente centrato il punto che viene sempre eluso in ogni discussione sulle due nostre campionesse di. ...La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 diaggiornata dopo il Super - G di domenica 14 gennaio di Altenmarkt - Zauchensee. Lara Gut - Behrami trionfa sulle nevi austriache e sale al terzo posto, scavalcando Vlhova. Per il resto ...La ticinese domina davanti alle austriache Huetter e Puchner. Miglior risultato in carriera per Roberta, undicesima Brignone ...Successo di Lara Gut-Behrami in 1:14.95. Seconda Cornelia Huetter (+0.25), terzo gradino del podio per Miram Puchner (+0.26). Roberta Melesi, sesta, è la migliore tra le azzurre Marta Bassino chiude ...