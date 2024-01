Scherma | Parigi da record | Marini vince l’oro e gli Azzurri fanno tripla sul podio

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 gennaio 2024)– Il fioretto maschile azzurro aggiorna la storia a. È inedita e clamorosa l’impresa dei fiorettisti del CT Stefano Cerioni che, nella tappa di Coppa del Mondo più affascinante del circuito, dominano in untutto italiano: trionfo per Tommaso, argento di Alessio Foconi, bronzo per Filippo Macchi e Guillaume Bianchi. Suona l’Inno di Mameli e sventolano quattro bandiere identiche sul palcoscenico sontuoso dello Stade Pierre de Coubertin, ma è grande Italia anche nella prova femminile con il secondo posto di Elena Tangherlini (prima medaglia per lei) e il terzo di Martina Favaretto. Insomma, all’ombra della Torre Eiffel, dove la prossima estate andranno in scena i Giochi Olimpici, sei medagliati su otto nelle gare individuali di fioretto sono italiani. Il poker dei Fiorettisti Un’apoteosi la ...