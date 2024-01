Scherma | le fiorettiste trionfano a Parigi Francia battuta in finale

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Aspettando il mese di luglio quando in palio ci saranno delle medaglie di una certa importanza, l’Italia trionfa nella prova a squadre anella Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il quartetto composto da Alice Volpi, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Francesca Palumbo ha sconfitto inproprio le padrone di casa della. Un successo arrivato al termine di una sfida decisamente comcontro le transalpine. L’Italia si è imposta per 45-41, ottenendo la prima vittoria di questa stagione. Un’Italia veramente eccezionale negli altri assalti. In semile azzurre non hanno davvero avuto problemi contro il Giappone, imponendosi con il punteggio di 45-31. Le nipponiche non sono poi riuscite a prendersi il terzo posto, perdendo la finalina con la Polonia per 44-31. Il cammino del ...