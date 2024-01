Scherma | fiorettisti quarti a Parigi | ma conquistano il pass olimpico

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo il clamoroso poker nella prova individuale di ieri, un po’ a sorpresa l’Italia resta giù dal podio nella gara a squadre nella tappa didella Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il quartetto azzurro (Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi) ha concluso al quarto posto, ma arriva comunque la matematica certezza delper la formazione italiana. La vittoria è andata agli Stati Uniti, che hanno battuto il Giappone per 45-39. L’Italia si è fermata proprio contro gli Stati Uniti in semifinale, subendo una clamorosa rimonta negli ultimi assalti da parte degli americani, che si sono imposti per 45-44 all’ultima stoccata. Purtroppo decisivo il parziale di 11-3 che Itkin ha inflitto a Marini, con Massialas che poi ha battuto per 8-6 Garozzo, riuscendo a trovare la stoccata della vittoria sul ...