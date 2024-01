Santopadre su Berrettini | «Il rumore della popolarità lo ha stroncato»

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’ex tecnico di MatteoVincenzoha parlato del tennista in un’intervista a Repubblica.deve essere libero… «Si deve slacciare dalle aspettative. Ilgli ha fatto male, lo ha. È un tipo riservato e sensibile. L’ascesa fulminante è stata negativa per gli effetti collaterali. Troppe responsabilità, portarsi l’Italia sulle spalle è dura. Gestire le esigenze del mondo esterno non è facile. Lui ne è rimasto scombussolato. Panatta ancora oggi è giustamente celebrato e riverito per il suo favoloso 1976. Gli Slam pesano e Matteo dai tempi di Adriano è l’unico azzurro che si sia qualificato per una finale, quella di Wimbledon». C’è un detto americano, ‘nice guys finish last’: i bei ragazzi finiscono ultimi. «Se ...

Matteo Berrettini al rientro dopo il lungo stop per l'infortunio alla caviglia affronterà il n.7 ... in luogo di Vincenzo Santopadre esordirà l'ex Nadal Francisco Roig) non sia ancora perfettamente ... Nuovi problemi al piede destro per Matteo Berrettini che rinvia il suo rientro in campo ritirandosi dagli Australian Open: ecco il calvario del tennista romano ...