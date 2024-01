Santino a C' è Posta Per Te fa discutere | «Contribuito a cacciare mia madre»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 14 gennaio 2024) La storia di Deborah ea C'èPer Te ha creato non poca polemica sui social. Il figlio ha deciso di chiudere ogni rapporto con ladal 27 dicembre 2022. Deborah ha conosciuto un altro uomo, di dieci anni meno di lei, in agosto e a settembre 2022 ha preso la decisione di lasciare il marito. La mancanza di comunicazione ha portatoa fraintendere la situazione. Il rifiuto dellaè stato alimentato da un presunto coinvolgimento di Naomi, la figlia minore, nelle dinamiche della separazione., ignorando i messaggi della, ha espresso il suo dolore e il suo disappunto per il modo in cui la verità è stata gestita: "Perché non l'ha detto prima che aveva un altro? Anche io hovia ...