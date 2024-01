Santa Marinella | dal sexgate al revenge porn | Tidei chiede i danni dopo la diffusione dei video hard in comune

(Di domenica 14 gennaio 2024) La storia dello scandalo sessuale, che ha come protagonista il sindaco di, Pietrotorna agli onori della cronaca. A fine settembre si parlava di lui per via dei filmati hot girati con due donne diverse all’interno di una stanzetta del, oggi, invece, ha deciso dire ivisto l’incontrollata ed L'articolo proviene da Il Difforme.

Conclusi i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle scogliere che proteggono dall'erosione le spiagge del lungomare Marconi a Capo Linaro. Finanziato dalla Regione Lazio, l'intervento ha avuto ...Scandalo video hot al comune di, il sindaco vuole i danni Ora Pietro Tidei vuole i danni. Il 77enne sindaco di, in provincia di Roma, è stato coinvolto in uno scandalo scoppiato a metà settembre su ...Conclusa la messa in sicurezza e ripristino delle scogliere che proteggono dall’erosione le spiagge del lungomare Marconi a Capo Linaro Conclusi i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle scogl ...Tidei-gate, lo "scandalo" a luci rosse scoppiato a Santa Marinella, dove il sindaco intratteneva rapporti sessuali negli uffici del Comune si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Ora, ...