Sangiovanni | Sono sparito perché mi sentivo vuoto Poi svela a chi è dedicato il brano di Sanremo

Leggi su europa.today

(Di domenica 14 gennaio 2024)sarà uno dei protagonisti del prossimo2024 e il festival sarà per lui l'occasione per rinascere dopo un periodo buio. A parlarne è stato proprio il cantante vicentino in un'intervista con Ansa in cui ha rivelato di aver vissuto un momento difficile, in cui si è sentito perso...