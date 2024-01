Sangiovanni | la canzone di Sanremo 2024 è dedicata a Giulia Stabile | “Ero sparito perché mi sentivo svuotato”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tra i cantanti che tra meno di un mese calcheranno il palco del Teatro Ariston e proveranno ad aggiudicarsi la vittoria del Festival dic’è anche, vincitore della categoria canto di Amici 20. Il giovane cantante ha ottenuto un grande successo dopo la sua esperienza all’interno del talent show e in breve tempo ha raccolto un grande seguito di fan, interessati non solo alla sua musica, ma anche alla storia d’amore con, nata proprio sotto i riflettori del talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo due anni d’amore, i due si sono detti addio negli scorsi mesi e nonostante non l’abbiano mai dichiarato apertamente ai fan è stato ben presto chiaro che il loro amore fosse giunto al capolinea. Nonostante ciò, nelle ultime oreha sorpreso, ...

