Sangiovanni e Giulia Stabile | Sanremo 2024 | la canzone parla della fine della loro storia d’amore

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lacheporterà aè dedicata a, sua ex fidanzata. “Finiscimi” è il titolo del brano registrato durante il suo soggiorno a Los Angeles., acanta laconDopo aver raggiunto rapidamente il successo, in parte grazie alla sua partecipazione al programma Amici,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.