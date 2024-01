San Candido | ragazza tedesca morta assiderata a 16 anni

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 14 gennaio 2024) Unadi 16a San, in provincia di Bolzano. Il cellulare era scarico ed è stato impossibile geolocalizzarla. E' stata trovata senza vita dai soccorritori in una zona impervia, seppur non lontana da un sentiero a 1.450 metri di quota. A confermare le cause del decesso, come riporta il Corriere della Sera, è stata l’autopsia eseguita già nelle prime ore della giornata di sabato all’ospedale di Bolzano. La macchina dei soccorsi aveva coinvolto per circa quattro ore i volontari e le forze dell’ordine di tutta la zona. L'allarme è stato dato la famiglia che non l'ha vista tornare.